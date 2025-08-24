Ciudad MCY

Presidente Maduro compartió la canción «Los niños queremos la Paz»

PorKaren Rodríguez

Ago 24, 2025

CIUDAD MCY.- El presidente Nicolás Maduro a través de su canal en Telegram compartió una canción interpretada por los niños y niñas integrantes de “Corazón Llanero”.

La canción lleva por nombre: Los niños queremos la Paz.

«Entre música y alegría, alzamos nuestra voz por la esperanza y la soberanía de nuestra Patria. ¡Disfrútenla!», expresó el jefe de Estado.

Las niños y niñas de Venezuela unieron sus voces y a través de una canción piden paz y unidad entre todas las personas.

FUENTE AVN || FOTO CORTESIA

 

