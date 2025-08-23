Padrino López destacó participación del pueblo en alistamiento a la Milicia

CIUDAD MCY.– El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladímir Padrino López, afirmó en el marco del llamado al alistamiento voluntario en la Milicia Nacional Bolivariana, que este día es de “efervescencia popular”, pues el pueblo salió a las calles a manifestar su rechazo a las agresiones imperialistas de Estados Unidos y su intención de una intervención militar contra la Patria.

“Esa actuación es eminentemente popular, eminentemente voluntaria. No solamente a unirse a las filas, el llamado que ha hecho nuestro comandante en jefe, llamado a filas y alistamiento en la Milicia Bolivariana, sino que también es un llamado y una expresión del pueblo de Venezuela en rechazo a las agresiones imperialistas contra el pueblo de Venezuela y contra la Patria Toda”, aseveró Padrino.

Señaló que esta decisión del pueblo es visto desde la perspectiva de la lealtad de los venezolanos hacia su país y el repudio a las pretensiones imperialistas de violar la soberanía de la República.

Desde hace casi una semana se ha creado una narrativa de una intervención extranjera contra Venezuela, armada por la agencia Reuters y alimentada por el Gobierno de los Estados Unidos, el cual anunció un despliegue de tropas en el Mar Caribe, con la excusa de combatir contra el narcotráfico.

AVN || FOTO CORTESÍA