Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Padrino López destacó participación del pueblo en alistamiento a la Milicia

Foto del avatar

PorKaren Rodríguez

Ago 23, 2025

CIUDAD MCY.El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladímir Padrino López, afirmó en el marco del llamado al alistamiento voluntario en la Milicia Nacional Bolivariana, que este día es de “efervescencia popular”, pues el pueblo salió a las calles a manifestar su rechazo a las agresiones imperialistas de Estados Unidos y su intención de una intervención militar contra la Patria. 

“Esa actuación es eminentemente popular, eminentemente voluntaria. No solamente a unirse a las filas, el llamado que ha hecho nuestro comandante en jefe, llamado a filas y alistamiento en la Milicia Bolivariana, sino que también es un llamado y una expresión del pueblo de Venezuela en rechazo a las agresiones imperialistas contra el pueblo de Venezuela y contra la Patria Toda”, aseveró Padrino. 

Señaló que esta decisión del pueblo es visto desde la perspectiva de la lealtad de los venezolanos hacia su país y el repudio a las pretensiones imperialistas de violar la soberanía de la República. 

Desde hace casi una semana se ha creado una narrativa de una intervención extranjera contra Venezuela, armada por la agencia Reuters y alimentada por el Gobierno de los Estados Unidos, el cual anunció un despliegue de tropas en el Mar Caribe, con la excusa de combatir contra el narcotráfico. 

AVN || FOTO CORTESÍA

Foto del avatar

Por Karen Rodríguez

Noticias Destacadas

Deportes

Aragua lista para subir al ring del Campeonato Nacional Junior

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

Campeones aragüeños de beisbol menor celebraron en el Parque Carlos Raúl Villanueva

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Aragua

Fortalecen atención social y de salud en comunidades vulnerables de Mariño

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez
Venezuela

Padrino López destacó participación del pueblo en alistamiento a la Milicia

23 de agosto de 2025 Karen Rodríguez