Inameh pronostica actividad variable en gran parte del país

Karen Rodríguez

Ago 24, 2025

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pronosticó nubosidades parciales en gran parte de Venezuela y no descarta posibles lluvias en estados como Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Occidentales, Centro Norte Costero, los Andes y Zulia. 

También refirió que las mismas condiciones climáticas podrían presentarse en entidades de la Gran Caracas y el estado La Guaira, con posibilidad de chubascos en estas entidades después del mediodía. 

Finalmente, predijo alta nubosidad y precipitaciones variables con descargas eléctricas durante la noche, siendo Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia las entidades más afectadas, sin descartar lluvias en Miranda, La Guaira, Caracas, Aragua y Carabobo. 

Fuente AVN || FOTO CORTESÍA

Karen Rodríguez

