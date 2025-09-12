Presidente Maduro en Plenaria del PSUV y JPSUV: Nuestro destino es la victoria

Ciudad MCY.- El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se hizo presente en la Plenaria conjunta del V Congreso del PSUV y IV Congreso de la Juventud Socialista y destacó que “el pueblo venezolano está lleno de pasión, de fervor patriótico y de amor, y se suma su valentía. Solo hay un destino para nuestra nación: la victoria ante dificultades superiores”.

Desde el Teatro Nacional, los militantes socialistas y dirigentes del partido de gobierno dieron la bienvenida al también presidente del PSUV, quien llegó acompañado de la primera dama, Cilia Flores y al saludar a los militantes del partido, así como a los directivos de los partidos integrantes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), manifestó: “Como dijo Bolívar: he visto a un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos”.

Parafraseó a El Libertador Simón Bolívar, “¡por fortuna hemos visto al pueblo venezolano vencer al imperio norteamericano, una y otra vez!”.

A la actividad asisten dos mil 885 delegados y delegadas del partido y del movimiento revolucionario de los 24 estados más la capital, Caracas, así como representantes de 22 países, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, España, País Vasco, Uruguay, Argentina, Ecuador, México, Honduras.

El presidente Maduro recordó que el Congreso, se realiza en homenaje al presidente mártir Salvador Allende, a 52 años del golpe fascista contra el pueblo chileno, perpetrado con ayuda estadounidense un 11 de septiembre de 1973.

“A 52 años del martirio de nuestro presidente eterno, Salvador Allende, líder de nuestra América. Valiente líder de nuestra América”, testimonió el Mandatario Nacional.

Esta actividad, de acuerdo a lo informado por el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, se extenderá hasta este viernes 12 de septiembre, con el propósito de debatir propuestas en diferentes ámbitos del país, entre ellas la defensa integral de la nación.

Dinámica de acción y reflexión

El presidente mostró diversos libros, folletos y documentos y recomendó su estudio y análisis dentro del concepto y visión del bloque histórico, junto a los movimientos políticos, sociales y las fuerzas revolucionarias del pueblo.

Explicó que el PSUV, el GPPSB y el Poder Popular venezolano están en dinámica permanente de acción y reflexión. “Acción y reflexión, reflexión y acción, como método de construcción de la política, la estrategia y la táctica, la doctrina de la renovación permanente en los cambios del mundo”, completó, al advertir sobre la necesidad de tomar los mejores aportes de la ideología, la visión y cosmovisión global y geopolítica, como movimiento parte del gran movimiento de liberación nacional y de América Latina.

“Somos, al final, somos un solo movimiento de liberación nacional, de construcción nacional y de la Patria Grande. El PSUV, el GPPSB, somos parte de la ola latinoamericana y caribeña, de la nueva independencia latinoamericana y caribeña del Siglo XXI NuestroAmericano”.

VTV | FOTO CORTESÍA