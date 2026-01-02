Venezuela impulsa modelo democrático directo y participativo

Cuidad MCY- En entrevista exclusiva con el periodista Ignacio Ramonet, el presidente Nicolás Maduro explicó que la democracia venezolana nació junto al Libro Azul, creado por el Comandante Hugo Chávez, para abolir la democracia occidental y clásica, además de impulsar un modelo democrático directo y participativo.

Para el mandatario nacional este tipo de democracia liberal-burguesa «entró en agotamiento y dejó de representar a los pueblos, pues es dedicada para la minorías y se somete a manipulación de redes sociales», apuntó.

De acuerdo con el Presidente, el modelo de democracia criolla fue puesto en marcha bajo inspiración de personajes históricos como Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. En esta labor libertaria, explicó también que el Comandante Chávez, con la nueva Constitución, pidió «rehacer la democracia con el pueblo, donde se le dé poder al pueblo».

Fuente Cuidad Ccs| Foto Cortesía