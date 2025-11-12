Ciudad MCY

Presidente Maduro estableció hito de la comuna 4.000 en Aragua

PorRafael Velásquez

Nov 12, 2025

El Jefe de Estado estuvo acompañado durante la actividad por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y demás autoridades pertenecientes al Ejecutivo regional

CIUDAD MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, develó este miércoles un nuevo hito en el Poder Popular: la Comuna número 4 mil del país.

Con motivo de este importante acontecimiento, realizó un recorrido por el espacio territorial de dicha comuna, denominada bajo el nombre «General Rafael Urdaneta», ubicada en el sector 3 de la Urbanización Rafael Urdaneta del sector La Segundera, en Cagua, municipio Sucre.

Esta comuna, conformada por 14 consejos comunales y cinco Unidades de Batalla Bolívar – Chávez (UBCH), pasa a constituir una base significativa del Poder Popular en Aragua, ya que agrupa a una población de 12.406 personas.

Como parte de este logro, el Mandatario Nacional estuvo inaugurando un conjunto de obras y dotaciones vitales para la comunidad, provenientes de la Consulta Popular y ejecutadas por los consejos comunales que integran el Circuito Comunal 5 Segundera.

Entre dichas obras a ser inauguradas se encuentra la rehabilitación y acondicionamiento del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) «La Segundera», la dotación de equipos médicos y tecnológicos al mismo centro asistencial; la compra de equipos médicos para la maternidad Rafael Urdaneta; la adquisición de materiales para la sustitución de techo y la rehabilitación y acondicionamiento del C.E.I.E. Rómulo Gallegos.

NUEVO EQUIPO DE RAYOS X AL CDI LA SEGUNDERA

A propósito de la visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al estado Aragua, se aprobó la dotación de un equipo de rayos X al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) «La Segundera con el objetivo de seguir garantizando atención inmediata y de calidad a cada uno de los habitantes de la comunidad y sus adyacencias.

Destacó que el Gobierno Bolivariano reconoce el esfuerzo que realiza día a día el Estado nacional, regional y municipal, por lo que «el pueblo revolucionario y democrático debe unir todo en un solo es fuerzo, los recursos de la Nación optimizados al máximo, para hacer mucho con lo que vamos creando y va ingresando para resolver».

«La salud es la vida, es esa visión integral del cuerpo, la mente y el espíritu que es parte fundamental del proceso revolucionario, que es devolverle un nivel óptimo de salud a todo el pueblo sin discriminación, como lo soñó el comandante Hugo Chávez», concluyó el Jefe de Estado.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY | FOTOS CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL

 

