Gobernadora Joana Sánchez sostuvo encuentro con estudiantes de UPTA y Simón Rodríguez

En la extraordinaria jornada la máxima autoridad regional junto a los miembros del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria escucharon atentamente a los alumnos quienes presentaron las propuestas que buscan fortalecer los espacios de su casa de estudio

Ciudad MCY.-Como parte de las actividades previas a la Primera Consulta Universitaria Aragüeña , la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, sostuvo un encuentro con los estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Aragua “Federico Brito Figueroa” (UPTA), con sede en La Victoria, en el que fueron presentadas diversas propuestas que buscan atender las necesidades de la referida casa de estudio.

La actividad, que busca fortalecer la educación superior en la entidad, es orientada por el presidente Nicolás Maduro en articulación con el ministro Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez; Ángel Prado, Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales de Venezuela; Sergio Lotartaro, Ministro del Poder Popular para la Juventud y Ariana Llanos, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes.

En la jornada, la gobernadora Sánchez estuvo acompañada por miembros del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria quienes escucharon atentamente las propuestas de la comunidad estudiantil.

En el marco de esta reunión Sánchez indicó, «desde esta universidad estamos con el Ministerio de Educación Universitaria y otros ministerios que están apoyando la Primera Consulta Universitaria Aragüeña, hoy estamos escuchando a nuestros chamos que están presentando muchos proyectos así que anótate, participa e inscríbete».

Cabe resaltar que, el encuentro se realizó simultáneamente en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Uners), núcleo Aragua, donde las autoridades conocieron las propuestas realizadas por los estudiantes en materia de salud, servicios públicos, transporte y otros los cuales serán sometidos a votación para priorizar los proyectos a ejecutar a corto, mediano y largo plazo.

Asimismo, Sánchez informó que también se estará visitando la sede de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana (Unefa), de Aragua, Universidad Central de Venezuela (UCV) Núcleo Aragua y la Aldea de la Misión Sucre con el objetivo de conocer las propuestas que tienen los estudiantes de dichas instituciones.

Finalmente la máxima autoridad regional extendió la invitación a la comunidad universitaria de participar activamente en la Primera Consulta Universitaria Aragüeña que se llevará a cabo el 28 de noviembre en cinco universidades del estado, en el que siete proyectos serán sometidos a votación y los ganadores serán materializados con el objetivo de brindar bienestar a los estudiantes.

