Presidente Maduro marchó junto al pueblo y la Espada Bicentenaria en Los Próceres

Ciudad MCY.-La Gran Marcha de las Banderas y de la Espada Bicentenaria de El Libertador, Simón Bolívar, recibió al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien se incorporó a los revolucionarios movilizados, a la entrada del Paseo Monumental de Los Próceres, en Caracas.

En este acto multitudinario que recorrió las calles de la capital, los venezolanos y venezolanas de todas las edades participan en una movilización cargada de simbolismo y compromiso patriótico, rumbo al Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

El mandatario nacional acompaña, además, a los altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre ellos Diosdado Cabello, Jorge Arreaza, Nahum Fernández, Carmen Meléndez y otras figuras destacadas.

Miembros de movimientos sociales, comunales, estudiantiles, juveniles, abuelos y adultos mayores, así como motorizados y efectivos de la Milicia Bolivariana, se sumaron a esta manifestación que honra la Bandera Nacional de ocho estrellas y también el Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú a El Libertador Simón Bolívar, en momentos cuando la patria está amenazada por el imperialismo estadounidense.

Todos los asistentes reafirman así su compromiso con la paz, la soberanía, la independencia y la libertad de Venezuela, además de ratificar el respaldo al jefe de Estado, como expresión de unidad revolucionaria y lealtad al legado revolucionario del Comandante Hugo Chávez Frías.

