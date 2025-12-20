Presidente Maduro: PNB garantiza la seguridad y protección del pueblo

CUIDAD MCY.-A propósito del 16° aniversario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, expresó su reconocimiento a estos profesionales, quienes garantizan la protección, seguridad y tranquilidad en la patria.

“Es el pueblo uniformado, integrado por profesionales con vocación de servicio, entrenados para la seguridad y la protección. Están desplegados en los Cuadrantes de Paz, la fórmula perfecta que une al pueblo con su PNB para garantizar la tranquilidad y el control ciudadano en cada circuito comunal con un espíritu genuino de hacer el bien”, escribió el mandatario nacional en su canal de Telegram.

Asimismo, en su mensaje, el jefe de Estado instó a cada funcionario a seguir fortaleciendo su ética, sus bases morales y su capacidad técnica, perfeccionando la inteligencia preventiva en favor del pueblo. “El objetivo es claro: la fusión perfecta entre los Cuadrantes de Paz y los Circuitos Comunales para asegurar un futuro con esperanza”, afirmó.

Igualmente, reiteró su felicitación a la institución y a sus integrantes, al tiempo que resaltó que el compromiso colectivo permitirá alcanzar nuevas y grandes victorias de la paz.

La Policía Nacional Bolivariana fue inaugurada el 20 de diciembre de 2009; fue creada para unificar y transformar el sistema de seguridad en el país y garantizar el respeto a los derechos humanos, tal como lo establece el artículo 332 de la Constitución.

FUENTE VTV | FOTO CORTESÍA