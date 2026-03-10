Ciudad MCY

Comunicación Patria

Uncategorized

Dólar se cotiza en Bs. 433,16 y el euro en Bs. 501,72

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

Mar 10, 2026

CIUDAD MCY.- Las mesas de cambio que operan en el país cotizan el valor del dólar para este martes 10 de marzo en Bs. 433,16, mientras que el euro se estima en Bs.501,72, de acuerdo con la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 62,71; la lira turca en Bs. 9,8 y el rublo en Bs. 5,48.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del lunes 9 de marzo  de 2026.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

AN aprobó en primera discusión proyecto Ley Orgánica de Minas

10 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Comercio electrónico crece en 2026 con transacciones de $10.000 millones mensuales

10 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Venezuela

Diálogo con prestadores en Morrocoy asegura el equilibrio del parque

10 de marzo de 2026 Rafael Velásquez
Mundo

Repsol invertirá hasta 10.000 millones de euros entre Venezuela y EEUU

10 de marzo de 2026 Rafael Velásquez