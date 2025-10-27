Trinidad y Tobago y EEUU buscan generar una falsa bandera para atacar a Venezuela

Ciudad MCY.-El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que denuncia las acciones militares que ejecuta Trinidad y Tobago entre el 26 y el 30 de octubre, bajo coordinación del Comando Sur de los Estados Unidos.

A través de las redes sociales, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, publicó la infomación, donde se dio a conocer la captura de un grupo de mercenario vinculado a la CIA, con información que apunta a un posible ataque de falsa bandera desde zonas marítimas cercanas o desde territorio trinitense o venezolano, que genere un enfrentamiento militar completo contra nuestro país.

Además, se denuncia el impacto de estas políticas sobre la población trinitense, especialmente pescadores que han sido víctimas de violencia estatal debido al carácter represivo y criminal del actual gobierno, que dispara contra su propia gente bajo el llamado «que los maten a todos», y celebra que los trinitenses sean ejecutados sumariamente mientras abre las puertas a tropas extranjeras asesinas.

En este sentido, el Gobierno venezolano reafirma su posición frente a cualquier amenaza injerencista contra la estabilidad y la soberanía del país. “Venezuela no acepta amenazas de ningún gobierno vasallo de los EEUU. No nos intimidan ejercicios militares ni gritos de guerra. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanecerá alerta y movilizada en perfecta unión Popular-Militar-Policial ante esta gravísima provocación”.

VTV | FOTO CORTESÍA