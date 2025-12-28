Venezuela denuncia escalada de violencia al derecho internacional por parte de EEUU

Ciudad MCY.-En la Universidad Internacional de las Comunicaciones, fue desarrollada una videoconferencia para denunciar la escalada de violencia al derecho internacional, y de esta manera reafirmar el compromiso de Venezuela con la paz y la soberanía.

En tal sentido, la Vicepresidenta de Asuntos Internacionales y Victoria Mundial de la Paz del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Rectora de la Lauicom, Tania Díaz, sostuvo que se organiza una agenda de trabajo que implica una movilización de opinión pública, política y diplomacia.

Entre tanto, el Viceministro para América Latina, Rander Peña, precisó que las agresiones de Estados Unidos, violan de forma directa y reiterada el derecho a la vida.

Durante esta videoconferencia también intervino el Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, quien aseveró que lo que enfrenta la nación Bolivariana es una agresión en contra de la Carta de la ONU y de la Paz Mundial.

