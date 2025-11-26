Presidente Maduro sostuvo reunión de trabajo con arquitecto japonés Riken Yamamoto

CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el arquitecto japonés Riken Yamamoto y su equipo de trabajo, quien encabezó recientemente el Simposio Mundial de los Barrios en Caracas.

El encuentro tuvo lugar en La Casona Cultural Aquiles Nazoa, posterior a la exitosa jornada del Simposio Mundial de los Barrios, celebrado este lunes en el Teatro Teresa Carreño, el mandatario nacional estuvo acompañado por altas autoridades del Gobierno Nacional, entre ellas, el ministro del Poder Popular de Obras Públicas, Juan José Ramírez y la alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Teresa Meléndez.

El jefe de Estado, destacó que «todo este conocimiento que se va compartiendo y agregando, es un proceso de articulación mundial, que fortalece el mismo proceso creativo del pueblo venezolano, no hay ningún manual ni dogma para describir lo que el propio pueblo está creando. Yo estoy seguro de que brota la idea de una nueva democracia directa en todos los continentes. El modelo de los últimos años se agotó, son democracias de minorías, sin pueblos».

Por otro lado, quien también intervino en esta jornada fue la arquitecta Paola Posani, miembro del comité organizador del simposio, donde destacó que se han tenido mesas de trabajo para tratar temas como la comunidad y propiedad, infraestructura, sostenibilidad económica, productividad y turismo, y bienestar, educación e información.

Cabe mencionar, que junto al arquitecto Yamamoto, también asisten otros distinguidos invitados internacionales que participaron en el Simposio: Akiko Okabe, profesora de Arquitectura de la Universidad de Tokio, Koh Kitayama, cofundador de Workshop y Director Principal de Architecture Workshop, Yoko Fujiikake, decana de la Facultad de Ciencias Urbanas de la Universidad Nacional de Yokohama y Mikio Tai, fundador de Architect Café y Mikio Tai Architects, LLC.

