MP ha ejecutado más de seis millones de actuaciones con distintos programas desde 2017

CIUDAD MCY.- El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, presentó este miércoles un balance de su gestión desde 2017, con motivo del 56.° aniversario del Día del Ministerio Público. Durante dichas declaraciones, indicó que el ente penal ejecutó más de 6 millones de actuaciones, además enfatizar la importancia de los programas de justicia de calle, como El Ministerio Público va a tu Comunidad, El Ministerio Público visita tu Comuna y el Ministerio Público Atiende tu Denuncia en la Parroquia.

De esta manera, compartió las cifras alcanzadas por su gestión desde 2017:

Más de 6 millones 916 mil actuaciones en los últimos ocho años, lo cual incluye la atención a un millón 888 mil 162 actos conclusivos, 535 mil 69 corresponden a acusaciones presentadas y un millón 251 mil 365 imputaciones.

Ingreso de 2 millones 712 mil 445 causas y egreso de 2 millones 472 mil causas.

Atención directa en la calle a 110 mil 392 personas, que sumada a las atenciones y cifras de los despachos fiscales, dicha cifra asciende a 4 millones 184 mil 856 personas.

Prosiguió al contabilizar las cifras de los siguientes programas y medidas del MP:

Pedofilia es Crimen

2 mil 839 actividades realizadas y formación a 115 mil 56 personas a partir del 2017. 16 mil 617 imputaciones a delitos sexuales contra menores de edad, 15 mil 140 acusaciones, y 6 mil 800 personas penalizadas. El Acoso Escolar no es un Juego 2 mil 614 actividades y formación de 97 mil 433 personas. Conduce por la Vida 537 mil 320 vehículos verificados. 233 mil 72 agilizaciones de trámites. 33 mil 375 infractores procesados, de los cuales 26 mil 804 corresponden a accidentes viales. 947 mil 885 ciudadanos atendidos.

La Droga Destruye tu Familia

2 mil 886 actividades realizadas y formación de 113 mil 618 ciudadanos.

Medidas en la lucha contra las drogas

52 mil 209 acusaciones por crímenes relacionados con las drogas. 60 mil 820 imputaciones. Condenas aplicadas a 21 mil 370 procesados. Casi 370 toneladas de drogas incautadas, que incluyen 283,7 toneladas de cocaína y 85,3 ton de marihuana.

El MP Defiende a Tu Mascota

Atención a 27 mil 535 mascotas. Entrega de 10 mil 726 artículos en 344 actividades. 525 maltratadores de animales fueron procesados y se lograron 50 condenas.

El Ministerio Público Ampara a la Mujer Venezolana

701 actividades y formación de 22 mil 627 personas. Medidas de protección a la mujer Fueron dictadas 610 mil 930 medidas de protección a mujeres en riesgo. Ejecución de 76 mil 852 imputaciones. 50 mil 417 acusaciones. 8 mil 881 sentencias condenatorias. Medidas aplicadas contra femicidas Mil 191 acusaciones. Mil 133 femicidas imputados. Condena de 659 victimarios.

El Ministerio Público Protege a tu Adulto Mayor

Atención a denuncias de 46 mil 742 adultos mayores. Restitución de 4 mil 705 locales, apartamentos y casas. Medidas aplicadas a delitos de funcionarios de seguridad 3 mil 116 funcionarios de seguridad imputados. 4 mil 28 funcionarios de seguridad acusados. Mil 239 privados de libertad. 825 condenados.

Medidas aplicadas a delitos de corrupción

24 mil 142 personas fueron imputadas por corrupción. 10 mil 384 acusadas. 6 mil 954 sentencias condenatorias aplicadas. 925 funcionarios del MP fueron imputados. Investigación de 36 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera. Acciones contra terroristas y conspiradores 24 investigaciones contra delitos de usurpación de funciones 289 órdenes de aprehensión. 129 personas detenidas.

Solicitudes de extradición contra 13 personas.

63 personas condenadas. 137 allanamientos. 149 incautaciones. Fueron dictadas 261 medidas reales. Cinco investigaciones por irregularidades en Monómeros de un total de 29 causas.

El Ministerio Público «es garante de la paz en el país y del respeto a los Derechos Humanos (DD.HH.)», concluyó Saab.

