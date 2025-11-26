MP ha ejecutado más de seis millones de actuaciones con distintos programas desde 2017

CIUDAD MCY.- El fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, presentó este miércoles un balance de su gestión desde 2017, con motivo del 56.° aniversario del Día del Ministerio Público. Durante dichas declaraciones, indicó que el ente penal ejecutó más de 6 millones de actuaciones, además enfatizar la importancia de los programas de justicia de calle, como El Ministerio Público va a tu Comunidad, El Ministerio Público visita tu Comuna y el Ministerio Público Atiende tu Denuncia en la Parroquia.
De esta manera, compartió las cifras alcanzadas por su gestión desde 2017:
Más de 6 millones 916 mil actuaciones en los últimos ocho años, lo cual incluye la atención a un millón 888 mil 162 actos conclusivos, 535 mil 69 corresponden a acusaciones presentadas y un millón 251 mil 365 imputaciones.
Ingreso de 2 millones 712 mil 445 causas y egreso de 2 millones 472 mil causas.
Atención directa en la calle a 110 mil 392 personas, que sumada a las atenciones y cifras de los despachos fiscales, dicha cifra asciende a 4 millones 184 mil 856 personas.
Prosiguió al contabilizar las cifras de los siguientes programas y medidas del MP:
Pedofilia es Crimen
- 2 mil 839 actividades realizadas y formación a 115 mil 56 personas a partir del 2017.
- 16 mil 617 imputaciones a delitos sexuales contra menores de edad, 15 mil 140 acusaciones, y 6 mil
- 800 personas penalizadas.
- El Acoso Escolar no es un Juego
- 2 mil 614 actividades y formación de 97 mil 433 personas.
- Conduce por la Vida
- 537 mil 320 vehículos verificados.
- 233 mil 72 agilizaciones de trámites.
- 33 mil 375 infractores procesados, de los cuales 26 mil 804 corresponden a accidentes viales.
- 947 mil 885 ciudadanos atendidos.
La Droga Destruye tu Familia
2 mil 886 actividades realizadas y formación de 113 mil 618 ciudadanos.
Medidas en la lucha contra las drogas
- 52 mil 209 acusaciones por crímenes relacionados con las drogas.
- 60 mil 820 imputaciones.
- Condenas aplicadas a 21 mil 370 procesados.
- Casi 370 toneladas de drogas incautadas, que incluyen 283,7 toneladas de cocaína y 85,3 ton de marihuana.
El MP Defiende a Tu Mascota
- Atención a 27 mil 535 mascotas.
- Entrega de 10 mil 726 artículos en 344 actividades.
- 525 maltratadores de animales fueron procesados y se lograron 50 condenas.
El Ministerio Público Ampara a la Mujer Venezolana
- 701 actividades y formación de 22 mil 627 personas.
- Medidas de protección a la mujer
- Fueron dictadas 610 mil 930 medidas de protección a mujeres en riesgo.
- Ejecución de 76 mil 852 imputaciones.
- 50 mil 417 acusaciones.
- 8 mil 881 sentencias condenatorias.
- Medidas aplicadas contra femicidas
- Mil 191 acusaciones.
- Mil 133 femicidas imputados.
- Condena de 659 victimarios.
El Ministerio Público Protege a tu Adulto Mayor
- Atención a denuncias de 46 mil 742 adultos mayores.
- Restitución de 4 mil 705 locales, apartamentos y casas.
- Medidas aplicadas a delitos de funcionarios de seguridad
- 3 mil 116 funcionarios de seguridad imputados.
- 4 mil 28 funcionarios de seguridad acusados.
- Mil 239 privados de libertad.
- 825 condenados.
Medidas aplicadas a delitos de corrupción
- 24 mil 142 personas fueron imputadas por corrupción.
- 10 mil 384 acusadas.
- 6 mil 954 sentencias condenatorias aplicadas.
- 925 funcionarios del MP fueron imputados.
- Investigación de 36 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera.
- Acciones contra terroristas y conspiradores
- 24 investigaciones contra delitos de usurpación de funciones
- 289 órdenes de aprehensión.
- 129 personas detenidas.
Solicitudes de extradición contra 13 personas.
- 63 personas condenadas.
- 137 allanamientos.
- 149 incautaciones.
- Fueron dictadas 261 medidas reales.
- Cinco investigaciones por irregularidades en Monómeros de un total de 29 causas.
El Ministerio Público «es garante de la paz en el país y del respeto a los Derechos Humanos (DD.HH.)», concluyó Saab.
VTV | FOTO CORTESÍA