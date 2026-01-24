Ciudad MCY

Presidente Maduro y Cilia Flores tienen una actitud gallarda que moraliza al país

PorBeatriz Guilarte

Ene 24, 2026

CIUDAD MCY.- El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, son inocentes de los cargos de los que son acusados en Estados Unidos (EE. UU.) y lo demuestran a través de la “serenidad, la claridad y firmeza” con la que atraviesan este proceso ilegal, resaltó el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo.

“La persona que es inocente puede hablarlo y demostrarlo con claridad, por eso tiene una actitud firme y gallarda que nos ha moralizado como país en un momento tan difícil”, expresó Castillo durante una entrevista en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Indicó que, como ciudadano, aspira en primer lugar a la liberación del presidente Nicolás Maduro y su esposa y diputada Cilia Flores. A su vez, exaltó la valentía de la primera dama, por su acto de amor y firmeza demostrado hacia el jefe de Estado venezolano.

Puntualizó que el caso que enfrenta la pareja presidencial representa un montaje jurídico por parte del Gobierno de los Estados Unidos, además de recalcar que la justicia norteamericana carece de pruebas fehacientes o argumentos sólidos en contra de los líderes venezolanos.

FUENTE : VTV 

 FOTO : CORTESÍA

