Delcy Rodríguez pedirá a Volker Turk verificar lista de excarcelados

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que «al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad».

Durante la instalación del Programa para la Convivencia y la Paz, desde el salón «Sol del Perú», la mandataria expresó: «Hay antipolíticos que no han entendido el momento. Hay sectores que persisten en manipular y maniobrar con cifras, a través de la mentira, de la falsaria».

La jefa de Estado encargada recordó que el país ha pasado no solo por agresiones económicas externas sin precedentes, y que nunca había conocido la República; sino que también ha vivido procesos complejos desde el año 2015, con la imposición de medidas coercitivas unilaterales, que «son sanciones ilegítimas, ilícitas, pero que existen en Venezuela y que han creado un peso tremendo en la vida económica del país, pero que también ha generado importantes heridas sociales en nuestra Patria».

Refirió que las excarcelaciones fueron promovidas por el presidente Nicolás Maduro para abrir espacios de tolerancia y entendimiento entre los venezolanos.

Asimismo, anunció que tiene previsto para el próximo lunes, sostener una llamada telefónica con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para solicitarle que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela.

«Ya basta de mentiras, ya basta de mentirle al pueblo venezolano. Nos ha llevado a un costo altísimo para los niños, para las niñas, para nuestra juventud, para quienes tuvieron que sufrir el horror de una agresión militar externa de una potencia nuclear. Ya basta, no más mentiras para nuestro país (…)», aseveró.

PLAN INTEGRAL

Rodríguez informó que se aplicará un plan de 100 días trabajar en la convivencia, la paz y contra la incubación del odio y la violencia en Venezuela.

Este plan y programa, «tendrá como primera tarea el mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela”, apuntó.

Rodríguez destacó la necesidad de hacer “un arqueo”, revisión exhaustiva de la situación actual, y verificar cómo las comunidades pueden estar en paz, con justicia vecinal y popular. “Quiero que empecemos por ese mapeo”, dijo.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA