Con inversión principalmente asiática Venezuela activará 30 millones de hectáreas agrícolas

Ciudad MCY.-El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este domingo a los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) a enfocar sus esfuerzos en la producción agrícola y la consolidación de los sistemas de salud, durante su intervención en la XXV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del organismo.

El Mandatario venezolano destacó la necesidad de activar brigadas productivas para aprovechar el potencial agrícola de su territorio nacional y que comprende 30 millones de hectáreas disponibles. En tal sentido, informó las intenciones de inversiones de naciones asiáticas, cuyos proyectos ya tienen campos y tierras definidos.

«Hay que ponerse para la cosa, que es el trabajo creativo, hacer brigadas productivas para producir en nuestros países», declaró el presidente Maduro, enfatizando que se encuentran listos los planes para iniciar la producción de rubros como papa, arroz y maíz.

Para el año 2026, proyectó un período de avance sustancial, especialmente en el ámbito de la salud, buscando retomar los logros alcanzados previamente por el máximo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y el Comandante Eterno Hugo Chávez.

El Jefe de Estado resaltó la plena operatividad de programas sociales en Venezuela, nacidos en el seno del organismos, como la Misión Milagro y la Misión Barrio Adentro, esta última enfocada en el médico de familia y comunidad, la cual cuenta con el apoyo de profesionales cubanos.

«Cuba construyó un ejército de batas blancas para darle salud amorosa y solidaria a los pueblos del sur, a los pueblos del mundo, y solo somos testigos y beneficiarios de eso ampliamente, en materia de salud», afirmó.

El Presidente ratificó que el año 2025 sirvió para dar pasos importantes hacia la reactivación del proyecto Agroalba y la consolidación de los programas de cooperación en salud.

