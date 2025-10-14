Ciudad MCY

Prevalecerá nubosidad parcial en gran parte del país

PorBeatriz Guilarte

Oct 14, 2025

CIUDAD MCY.-  Este martes en horas de la mañana prevalecerá nubosidad parcial al alternar con zonas despejadas en gran parte del país; sin embargo, en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Falcón, Lara, Yaracuy, los Andes y Zulia, se prevé nubosidad con lluvias o chubascos dispersos, señaló el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

De igual forma, el Inameh señala que durante la tarde y noche se estima un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Región Central Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, a primeras horas de la mañana se espera nubosidad fragmentada con lloviznas dispersas al este de la entidad; al incrementar la cobertura nubosa a partir del mediodía acompañada de precipitaciones de intensidad variable. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 17°C y una máxima de 30°C en la ciudad de Caracas.

