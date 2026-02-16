Princesa Fina se creció en el Clásico Ségula C

CIUDAD MCY.-La yegua Princesa Fina despejó toda clase de dudas sobre su superioridad al imponerse de punta a punta y de manera cómoda en los 1.800 metros del Clásico Ségula C, disputado como una de las de mayor importancia de ayer.

La alazana que presentó Humberto Correia hijo y montó en gran forma Robert Capriles, tomó, a punta desde el instante de la partida, seguida de Steady y Fast Sensations que hacían esfuerzo por alcanzarla, mientras que Marakovits y Fidanzata luchaban por en el cuarto lugar.

En la recta de enfrente, Princesa Fina mantuvo ventaja sobre sus más cercanas perseguidoras que trataron de presionar sin conseguir su objetivo, ya que la pupila del Stud Bou Stable galopaba a su antojo.

A la entrada de la curva final Robert Capriles hizo correr en firme a su conducida, que respondiendo a las excelentes condiciones por las que atraviesa se distanció de las seguidoras para alcanzar su sexta victoria, la cuarta de manera consecutiva en 14 presentaciones.

Princesa Fina es hija de King Seraf en Queen Love, por Great Hunter, del Haras La Orlyana.

Mufasa crecido en la segunda

El pupilo del Stud Madagascar que montó Yoelbis González, salió a buscar las primeras posiciones desde la largada para distanciarse de sus oponentes a la entrada de la recta decisiva y lograr el triunfo de manera fácil y tiempo de 85”, exactos para los 1.400 metros.

Mufasa es hijo de Vacation, que presentó Waldimir Sánchez y alcanzó su segundo triunfo en 14 salidas.

FUENTE: LIDER

FOTO: CORTESÍA