Propios y visitantes viven experiencia navideña en Mukumbarí

Ciudad MCY.-Estar en Mukumbarí, estado Mérida, no es solo un viaje en teleférico, es tocar el cielo en la época más bonita del año, es vivir la magia del frío merideño, el chocolate caliente en las alturas y la vista más impresionante de la Sierra Nevada.

Con una trayectoria de 3,5 kilómetros recorridos en 15 minutos, el teleférico ofrece la posibilidad de viajar en cabinas regulares, VIP y extremas. También, dispone de distintos prestadores de servicios turísticos de postres y comida tradicional.

Además, esto no solo es para los propios habitantes del estado Mérida, sino también para visitantes de diversos países del mundo, que quedan fascinados con los paisajes andinos y el calor humano con el que son recibidos. Esto, de igual forma, dinamiza el turismo nacional, como parte del impulso económico para todo el pueblo.

Durante las fiestas decembrinas, este teleférico abre sus puertas para que todas las familias puedan acudir a estos espacios y disfrutar de un frío soportable, pero con calor entre su gente.

