Protección Civil Aragua organizó I Encuentro de Funcionarias Virtuosas

Funcionarias de los municipios Lamas, Sucre y Mariño se reunieron en una actividad para honrarlas como mujeres valiosas dentro la organización

CIUDAD MCY.-En el marco del mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama, funcionarias de Protección Civil de los municipios Lamas, Sucre y Mariño, asistieron al I Encuentro de Funcionarias Virtuosas, una actividad recreativa, de reflexión y amor propio, realizada con la intención de reconocer su valor como capital humano dentro de la organización.

Dominic Cortéz, director general de Proteccipón Civil y Administración de Desastres del Municipio Santiago Mariño, manifestó que el encuentro se llevó a cabo siguiendo las orientaciones dadas por la vocera en el Poder Popular en la Gobernación del Estado Aragua, Joana Sánchez, y director regional de Protección Civil Aragua, Jesús Franco.

Asimismo, consideró que con esta acción se le dio “el valor que merecen nuestras funcionarias en nuestras instituciones públicas”.

En este sentido, Aurimar García, jefa de la Oficina de Contrataciones Públicas del Instituto Autónomo Protección Civil Santiago Mariño, declaró “esta actividad para mí ha sido muy importante, ya que realza conocimientos que muchas veces, por el pasar de los días no nos permite a nosotras mismas conocernos, hacernos nuestros chequeos, que de manera intima es algo que solamente hacemos cada una de las mujeres”.

Por su parte, Arenys Esaa, jefa de la Unidad de Educación y Adiestramiento del Municipio Antonio José de Sucre, detalló que “este tipo de eventos de integración entre los municipios es excelente, porque así nos conocemos y además tenemos una unión como compañeras y equipo”.

A su vez, Alexa González, oficial de Protección Civil del Municipio Santiago Mariño, envió un mensaje a las mujeres para recordarles que no están solas, que todas juntas deben tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de situación que atente contra la integridad de su salud.

Finalmente, al terminar el encuentro las funcionaras recibieron obsequios y un certificado de la mano del director general, Dominic Cortéz, y el director regional, Jesús Franco, para honrarlas por sus servicios.

JUAN ZAPATA | FOTOS | CIUDAD MCY