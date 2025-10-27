Realizada exitosa jornada de alimentación en Tovar

El operativo ofreció a los consumidores una extensa variedad de productos frescos y de calidad para promover una alimentación saludable

CIUDAD MCY.-Las empresas Alimentos Aragua Socialistas (ALAS), y Mercado de Alimentos (Mercal), en su firme compromiso de brindarles seguridad alimentaria y bienestar a las familias aragüeñas, realizaron una extraordinaria jornada en el municipio Tovar con el objetivo de llevar productos de calidad a los ciudadanos.

La actividad, que se desarrolló a tempranas horas de la mañana, ofreció una extensa variedad de artículos de la cesta básica a precios solidarios, en el que los tovareños adquirieron alimentos a precios accesibles para abastecer sus hogares.

En este operativo las bodegas de ALAS y Mercal distribuyeron proteínas, víveres, artículos del hogar, aseo personal, frutas y hortalizas de calidad para el bienestar de los consumidores.

Estas jornadas de alimentación se realizan con frecuencia en el municipio con el objetivo de que los ciudadanos obtengan todo lo necesario en la cercanía de sus hogares, y no tener la necesidad de trasladarse a mercados convencionales en el que los precios de los productos son elevados.

Cabe resaltar que la actividad es orientada por el presidente Nicolás Maduro, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez y respaldada por el Alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suarez en un esfuerzo para que los alimentos lleguen de manera eficiente, oportuna y calidad a las comunidades.

IRENE RODRÍGUEZ |FOTOS | CORTESIA