Sector Educativo participó en elecciones para el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera

PorBeatriz Guilarte

Nov 11, 2025

CIUDAD MCY.- El Sector Educativo del estado Aragua se sumó con entusiasmo y compromiso a la jornada electoral para la elección de las Vocerías que representarán a la clase trabajadora en el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera.

Docentes, personal administrativo y obrero de instituciones educativas públicas participaron en un ejercicio democrático que trasciende lo electoral: se trata de una experiencia formativa que fortalece la conciencia de clase, el protagonismo popular y la construcción colectiva de una educación con sentido emancipador.

La jornada se desarrolló en distintos centros de votación habilitados en escuelas, liceos y espacios comunitarios, donde las y los trabajadores del sector educativo debatieron, eligieron y reafirmaron su papel como sujetos históricos en la transformación del modelo educativo y social.

“Esta elección no solo define vocerías, sino que reafirma que la educación es territorio de lucha, pensamiento crítico y organización popular”, expresó una docente participante en la Unidad Educativa Nacional «Agustín Codazzi».

El Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera se proyecta como un espacio de articulación entre sectores productivos, educativos y sociales, orientado a la construcción de propuestas que dignifiquen el trabajo, fortalezcan la soberanía y consoliden un modelo de desarrollo con justicia social.

Desde el aula, el comedor, la biblioteca y la brigada de mantenimiento, el Sector Educativo aragüeño demuestra que educar también es organizar, elegir y construir futuro.

PRENSA ZEA  |  FOTOS: CORTESÍA

