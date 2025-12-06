Pueblo linarense celebró 29° aniversario de su autonomía municipal

Con actividades religiosas, sesiones solemnes y la ejecución de diversas obras, la ciudadanía fue dignificada por los años de lucha, trabajo y esfuerzo en la construcción de su identidad local

CIUDAD MCY.- Los habitantes del municipio Francisco Linares Alcántara estuvieron de celebración por los 29 años de autonomía administrativa y territorial. Esta festividad concentró una serie de actividades, religiosas y solemnes, así como, la ejecución de múltiples obras en beneficio de las comunidades.

‎

‎El cronograma inició con una misa de acción de gracias oficiada por el prebístero Jesús Alvarado, quien ofreció palabras de reconocimiento a los líderes enmancipadores y a la ciudadanía en general, pues durante poco más de dos décadas erigierion una identidad local sólida.

‎

‎Asimismo, el evangelio estuvo orientado hacia la importancia del servicio social a cargo de las autoridades, haciendo un llamado a intensificar los trabajos en pro del bienestar de los linarenses.

‎

‎»Jesus tardó años en levantar a su pueblo, años sin descanso, pero su misión era servir con sus dones y carisma (…) hoy debemos tomar ese ejemplo, contribuir a la mejoría de nuestros hermanos», como parte de la reflexión compartida.

‎

‎Es valioso señalar que, a este encuentro asistieron Victor Bravo, alcalde del Municipio; Iliana Flores, primera dama de la jurisdicción; Anni Ramírez, legisladora; José Herrera, presidente del Concejo Municipal; entre otras personalidades.

‎

‎MUNICIPIO EN TRANSFORMACIÓN

‎Durante su intervención el burgomaestre exaltó, que pese al poco tiempo de creacion, en perspectiva con otros espacios geográficos, Francisco Linares Alcántara avanza hacia la modernización gracias a los proyectos del gobierno bolivariano.

‎

‎Uno de los puntos focales de trabajo es la optimización de los servicios públicos e infraestructura, como parte de la edificación de «Ciudades más Humanas», de acuerdo a la segunda T (2T) del Plan de la Patria.

«Nuestra meta es garantizar la mayor suma de felicidad posible, para que las próximas generaciones tengan espacios y condiciones de vida adecuadas», aseguró.

‎

‎Entre las importantes labores destaca el mejoramiento de la red de aguas servidas, acondicionamiento de las tuberías de agua potable para un servicio constante del vital líquido, asfaltado, demarcación, colocación de luminarias, embellecimiento de fachadas y espacios públicos, son algunos de las obras que exhibe la localidad.

‎

‎»Seguimos con el dragado del rio Turmero, que afecta a nuestra gente en la temporada de lluvia; estamos rehabilitando de forma integral la avenida Venezuela, una de las más transitadas, queremos que el pueblo se sienta seguro», informó Bravo.

‎

‎OFRENDA FLORAL

‎Ante la estatua ecuestre del Padre de la Patria, Simón Bolivar, las autoridades del Ejecutivo municipal, Cámara municipal, organismos de prevención y seguridad ciudadana, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el pueblo linarense, realizaron una emotiva ofrenda floral. Este acto simbolizó el respeto, homenaje y gratitud hacia El Libertador.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS : CIUDAD MCY