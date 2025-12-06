Sector salud Aragua eligió sus voceros rumbo a la Constituyente Obrera

La jornada de elección se convirtió en un ejercicio de democracia participativa y protagónica

CIUDAD MCY.- La clase obrera del Sistema Nacional Público de Salud (SNPS), del estado Aragua, realizó su asamblea regional extraordinaria, para la elección de los voceros principales que los representarán en el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera, que se realizará en la ciudad de Caracas, los días 14, 15 y 16 de diciembre.

En la actividad estuvo presente la autoridad única de Salud, Dra. Yosmary Lombano; el director general de Salud, Lcdo. Román Cabello; la coordinadora Regional de la Fundación Misión Barrio Adentro, Velly Martínez; la representante del Ministerio del Trabajo, Dra. Betzy Sibriano, y la promotora de la Comisión estatal, Ing. Indira Arevalo.

Lombano informó que el objetivo es claro y firme, avanzar en la formación de una constituyente obrera que represente los intereses y derechos de la clase trabajadora.

Expresó que este es un momento histórico, donde el Presidente Nicolás Maduro, la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez de la mano de la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, orientó a que la fuerza laboral para que sea protagonista en la construcción de un futuro digno, justo y equitativo.

Informó que en la actividad participaron los voceros de la fuerza laboral de la red hospitalaria, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Fundación Misión Barrio Adentro (FMBA), consultorios populares y Centros de Diagnóstico Integral (CDI) de la entidad aragüeña.

«Hoy nos encontramos en este escenario más firme y leales que nunca para que nuestros trabajadores de la salud nos representen a nivel nacional», indicó Lombano.

La jornada para la elección de los voceros, se convirtió en un ejercicio de democracia participativa y protagónica.

Sandra González, Oscar Rodríguez y Pedro Torrealba, representarán al sector salud aragüeño en el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS CORTESÍA