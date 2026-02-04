Pueblo venezolano mantiene la dignidad con un gran valor revolucionario

El Comandante Chávez junto a jóvenes y militares recuperó la dignidad como pueblo heredero de los Libertadores.

CIUDAD MCY.-

Un antes y un después, fue el punto de separación del comienzo de la nueva república, fue el primer paso que dio el bolivarianismo para llegar a transformar el país que estaba en una espiral dependiente hacia la decadencia, aquel 4 de Febrero (4F) del año 1992 conocido como el Día de la Dignidad Nacional.

Aquella rebelión cívico-militar liderada por el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, marcó el inicio de la Revolución Bolivariana y el rechazo a las políticas neoliberales, destacando la frase que aún se mantienen en la memoria de los venezolano, «por ahora» de Chávez, acción que buscó el surgimiento de Venezuela y la detención de la crisis social que se vivía para el momento, además del conocido «paquetazo» neoliberal impuesto en la IV República.

Aquel “4F”, fue una fecha que se caracterizó por la reivindicación de la unión entre el pueblo y la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB), el rescate frente a los gobiernos que gobernaban para el momento, Acción Democrática y Copei.

DÍA EN QUE EL PUEBLO RESPALDO UN PASO A LA DIGNIDAD VENEZOLANA

El Comandante de la Revolución Bolivariana, junto a la acción de los jóvenes y militares recuperó la dignidad como pueblo heredero de los Libertadores. Así, esta fecha se conmemora como el Día de la Dignidad y llegó a hacer una de las columnas más fuertes sobre las que se sustenta hoy la República.

Es importante mencionar que hoy a 34 años de la Rebelión Militar del 4 de febrero, un movimiento de la juventud militar, cuyos soldados portaban brazaletes con los colores patrios en su brazo izquierdo, alzó su voz contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP), que se decía democrático pero que tres años antes había ordenado atentar contra los Derechos Humanos de los venezolanos y venezolanas, durante la masacre que la historia bautizó como el “Caracazo”.

El 4F produjo una conmoción política nacional que abrió la perspectiva de los venezolanos y estremeció “la democracia representativa” basada en el excluyente Pacto de Punto Fijo del bipartidismo político AD-COPEI que prevaleció durante 40 años.

A partir de allí Venezuela comenzaría a ser otra, con un pueblo que despertó su conciencia ante las carencias que le produjo una “democracia representativa” que llevó a la población a sufrir los peores indicadores sociales del continente, según recoge la historia.

Hoy más que nunca continuemos con el ímpetu de mantener vivo los antecedentes históricos fundamentales para entender el camino hacia el Socialismo y darle continuidad a la Revolución Bolivariana que fue liderada y encabezada por el Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS : ARCHIVO