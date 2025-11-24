Pueblo venezolano mantiene resistencia activa prolongada pese a los ataques

CIUDAD MCY.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó la resistencia prolongada del pueblo venezolano para realizar la cuarta Consulta Popular Nacional, que se llevó a cabo este domingo 23 de noviembre.

«Y eso que estamos sometidos a amenazas, ataques, todos los días para señalar a Venezuela y para con eso, justificar lo que ellos quieren hacer (extrema derecha). Es decir, la resistencia activa prolongada es que tenemos que ser capaces de superar esas cosas, no paralizarnos, seguir trabajando y prepararnos para el tiempo que sea», indicó.

Asimismo, llamó a los partidos de la extrema derecha a no subestimar al pueblo venezolano que se encuentra organizado en sus comunidades. «Sigan subestimando, que cuando se den cuenta, va a haber más de seis mil comunas en este país, con la fuerza más poderosa que puede existir. Nuestro pueblo siempre movilizado, pueblo que está pendiente, organizado, formado; con la conciencia de nuestro pueblo no podrán jamás«, añadió.

Igualmente, agregó que se incrementó la participación de los venezolanos y venezolanas en las Consultas Populares Nacionales; sin embargo, la derecha extremista no lo acepta. «Cada consulta ha ido creciendo».

VTV | FOTO CORTESÍA