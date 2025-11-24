PSUV realizará jornada de organización de los CBBI del 26 al 28-Nov

CIUDAD MCY.- Durante los días 26, 27 y 28 de noviembre se desarrollará una labor de reorganización de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), para conformar los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales, así lo informó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante el desarrollo de una rueda de prensa.

Específicamente, extendió que a los CBBI les corresponde obedecer a una instancia superior para conformar los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales. «Ya daremos las instrucciones en una orden de operaciones», aseguró el dirigente político.

Aunado a lo previamente establecido, explicó que los jefes de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) deberá realizar una asamblea en su respectiva localidad, y los jefes comunitarios pasarán a identificarse bajo la nueva designación de comandos de comunidades.

«Y la idea de todo esto es integrarnos en una gran red (…) con una estructura que contará con su propio sistema de comunicación y sus códigos de trabajo y operación», afirmó.

Por otra parte, informó que esta semana se realizará la juramentación de los equipos promotores de profesionales y técnicos para el tema de la constituyente que tiene la clase obrera.

«Ya nosotros activamos los Comités Bolivarianos de Base Integral, 237 mil 913 actas, lo que equivale a 237 mil 913 Comités Bolivarianos de Base Integral», contabilizó Cabello. «Cada comunidad está integrada más o menos con cinco o seis calles, ese es el promedio», recordó Cabello.

