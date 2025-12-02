Pulido, Garcés y Hernández ingresan al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano

CIUDAD MCY.- Juan Carlos Pulido, Richard Garcés y Ramón Hernández son los nuevos inmortales del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, un reconocimiento que honra su brillante carrera y que asegura su legado en el Museo del Béisbol Venezolano, anunció el presidente del Salón de la Fama y Museo del Béisbol, Juan José Ávila, quien expresó al equipo de Venezolana de Televisión sentir un gran honor por el ingreso de estas tres grandes figuras de la pelota.

En este sentido, Ávila afirmó que la elección otorga mucho prestigio al Salón y anticipó la entrada de otros peloteros destacados el próximo año, como Félix Hernández, Maglio Ordóñez y Alex Ramírez. «Creo que estamos haciendo justicia, sé que tenemos una deuda con muchos peloteros, pero bueno, aspiramos a seguirla pagando en el transcurso del tiempo», indicó Ávila.

El comité contemporáneo en la Clase 2024 eligió a Garcés con el 78% de los votos, Hernández el 76% y Pulido el 76%, convirtiéndose en los nuevos Inmortales del béisbol criollo.

Garcés fue un lanzador relevista derecho que lanzó en Grandes Ligas. En Venezuela, destacó durante 18 temporadas con los Tigres de Aragua, equipo con los que jugó 13 temporadas. Es el primer pitcher que logró 100 rescates en la historia de la LVBP, y lidera este departamento de por vida con 124. Fue el lanzador del año en las temporadas 1994-1995, cerrador del año en cuatro oportunidades 94-95, 95-96, 06-07, 07-08 y Regreso del Año 93-94, 04-05. Fue campeón con Aragua en el 2003-2004.

Por su parte, Ramón Hernández, un destacado receptor, que jugó por 15 años para 6 equipos de Grandes Ligas y participó en el 2003 en un Juego de las Estrellas. En Venezuela, comenzó su carrera con Pastora de Occidente (Luego Pastora de los Llanos y Bravos de Margarita), en el 2012, pasó al Magallanes, retirándose de nuestra pelota en el 2015. Fue campeón con Aragua en calidad de refuerzo en el 2004-2005 y en la 2006-2007, y con Magallanes en el 2012-2013 y en la 2013-2014.

Juan Carlos Pulido, fue un lanzador zurdo venezolano de los mejores que han nacido en este país, lanzó en las Grandes Ligas. En Venezuela, tuvo una destacadísima actuación en la zafra 1993-1994, ganó el premio Pitcher del Año con los Navegantes del Magallanes. También jugó con Aragua, Lara y la Guaira. Se despidió de la pelota venezolana como el zurdo con más victorias en Venezuela. Fue campeón en Venezuela en la 93-94, 94-95, 95-96 y 96-97 con Magallanes y en la 2003-2004 y 2004-2005 con Aragua. Falleció en Caracas el 28 de diciembre de 2023, a los 52 años de edad.

VTV | FOTO CORTESÍA