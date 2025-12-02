Mariño estrena obras deportivas y de embellecimiento urbano

CIUDAD MCY.- En el marco de las celebraciones por los 405 años de la elevación de la ciudad de Turmero a parroquia eclesiástica, el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, encabezó una jornada de inauguraciones que reivindica el esfuerzo comunitario y el compromiso de la gestión municipal con la recuperación de espacios para el esparcimiento, la convivencia y el deporte.

La primera actividad tuvo lugar en el conjunto residencial Los Nísperos, comuna Valles del Picacho, donde fue entregada una cancha totalmente rehabilitada junto a vecinos, voceras y voceros del poder popular. En un ambiente festivo, el alcalde destacó la alegría de la comunidad y la participación activa de las familias en este logro.

“Vecinas y vecinos, seguimos entregando obras a nuestro pueblo en su aniversario número 405. Lo hacemos aquí, con nuestros niños y niñas, para inaugurar esta cancha con el tradicional corte de cinta”, expresó Guzmán.

Un segundo espacio deportivo fue inaugurado en Residencias Los Jardines, perteneciente a la comuna “El Sol de Venezuela nace por el Esequibo”. Allí, el alcalde estuvo acompañado del presidente del Irda, Carlos España, y de las organizaciones comunitarias.

Durante el acto, reiteró que esta cancha de usos múltiples es fruto de un trabajo articulado con la comunidad, orientado a fortalecer la actividad deportiva y recreativa en la zona.

APOYO IRRESTRICTO DEL GOBIERNO REGIONAL Y NACIONAL

En esta jornada de obras, el alcalde Carlos Guzmán subrayó que estos avances no serían posibles sin el apoyo constante de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, cuya gestión ha respaldado de manera directa los proyectos comunitarios y de infraestructura en Santiago Mariño.

Asimismo, reconoció el respaldo del presidente Nicolás Maduro, cuyo acompañamiento, junto al esfuerzo del poder popular, ha permitido consolidar estas obras deportivas que hoy benefician a cientos de familias.

AVANZA PLAN DE EMBELLECIMIENTO

Además de los espacios deportivos, el alcalde informó que avanza la intervención integral de la primera de las cuatro pasarelas previstas en Mariño dentro del plan de embellecimiento impulsado por el gobierno regional.

La estructura rehabilitada se ubica en la avenida Intercomunal y conecta a las comunidades La Casona y Samán Tarazonero II, beneficiando a unas 850 personas diariamente.

Guzmán resaltó que estos trabajos forman parte del Plan de la Aragüeñidad, orientado al rescate de la identidad local y a la mejora progresiva del entorno urbano.

“Es muy importante para nosotros realzar la arquitectura de esta pasarela. Seguimos trabajando por un Mariño de todas y de todos”, afirmó.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO