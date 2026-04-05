Quema de Judas: manifestación simbólica de protestas y señalamientos  

Las comunidades arman un muñeco que busca representar al señalado apóstol Judas Iscariote, para expresar su inconformidad con alguna figura pública que, por lo general, pertenece a la arena política

CIUDAD MCY.- La Quema de Judas es una representación tradicional popular que se celebra al final de la Semana Santa, justamente durante el Domingo de Resurrección, tomando calles, plazas o terrenos abiertos en gran parte del país siendo muy destacadas las que se realizan en Caracas, Lara, Cojedes y Aragua.

Esta es una manifestación del pueblo en contra de las acciones de Judas Iscariote, que según el Nuevo Testamento de La Biblia traicionó a Jesús de Nazaret ante las autoridades romanas gobernantes a cambio de las célebres 30 monedas de oro. Este acto desleal y traicionero es considerado para los creyentes cristianos como despreciable y el eje central del relato bíblico.

No obstante, con el pasar de los años esta festividad ha cambiado, incorporando conceptos como la crítica social, al sustituir la figura de Judas por algún personaje controvertido como políticos, figuras de la farándula, temas como la corrupción y la violencia o gestiones gubernamentales consideradas ineficientes. Pasando de ser una festividad de purificación espiritual a una protesta simbólica.

CREAR Y QUEMAR A JUDAS EN VENEZUELA

Este un proceso que varía según la religión aunque, por lo general, sigue una misma estructura. Primero, se crea un muñeco que puede ser de tamaño real o incluso más grande. Estas figuras suelen estar hechas de materiales como cartón o papel, en otros casos se les coloca pólvora o cohetes para aumentar la intensidad y el espectáculo visual durante el acto.

Según los historiadores, el primer judas quemado en Venezuela fue en el año 1499 en el estado Sucre con la figura de Américo Vespucio. Mientras que el primer judas quemado en Caracas fue en 1881, con el objetivo de reclamar el rechazo del pueblo hacia sus gobernantes.

VARIACIONES INTERNACIONALES

La Quema de Judas es una tradición que se celebra en muchas partes del mundo que llega a América proveniente de España, arraigándose profundamente como una fiesta cultural y popular que combina la sátira con el señalamiento político.

En México estas prácticas son muy populares en su capital, en Oaxaca y en San Luis de Potosí. Por otro lado, en otros países la tradición se mantiene en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua pero manteniendo su propio estilo.

En España, aunque las prácticas no son tan comunes, estas se llevan a cabo en pueblos con una fuerte influencia religiosa.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: REFERENCIALES