Reactivado plan de asfaltado en Maracay tras superar falla técnica

El alcalde del municipio Girardot informó que priorizan las solicitudes ciudadanas articuladas mediante las Agendas Concretas de Acción (ACA)

CUIDAD MCY.-El alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, anunció la reactivación de las operaciones de asfaltado en el casco central de la ciudad, específicamente en la calle 5 de Julio, comuna Marakayá y en la carretera hacia Choroní, en el sector La Loma, comuna Agroturística Puerto de Choroní del Eje Centro Norte Costero. El reinicio de las labores se concretó tras la recuperación técnica de la maquinaria principal.

Recordó que la planta asfaltadora municipal había registrado un percance importante debido a un incendio en su sistema de calderas. “El equipo técnico logró restaurar la unidad, que ahora opera al 100% de su capacidad”.

Morales destacó que la colocación de la carpeta asfáltica es una prioridad que «ocupa muchísimo» al gobierno local, por lo que el despliegue de material asfáltico en las vías “se reanudó de inmediato tras confirmar la operatividad”.

El mandatario subrayó que la planificación de las obras viales sigue un criterio de participación popular, al argumentar que la elección de la calle 5 de Julio responde a las Agendas Concretas de Acción (ACA).

El alcalde explicó que las ACA recopilan las solicitudes directas de los ciudadanos a través de las Salas de Autogobierno. Enfatizó que la prioridad radica en atender la demanda vecinal. «Esto es lo que nuestra gente nos ha solicitado».

Morales agradeció el respaldo, asegurando que el trabajo articulado entre la alcaldía y el poder popular organizado permite generar «cambios importantes» en poco tiempo para la Gran Maracay y Choroní.

Estos trabajos se enmarcan en la 2T Ciudades Más Humanas del Plan de la Patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro. La gestión local se articula con el Plan Maestro de Asfaltado del Gobierno Nacional, coordinado por el ministro Ramón Velásquez Araguayán, y el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez.

ALCALDÍA DE GIRARDOT | FOTOS: CORTESÍA