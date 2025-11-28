Comenzó cartografía del cacao criollo en zonas costeras de Aragua

La geolocalización, realizada por especialistas de Fundacite Aragua y entes adscritos al Mincyt, servirá como base para el rescate del material genético del cacao criollo y para el ordenamiento científico de sus cultivos

CUIDAD MCY.-La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (Fundacite) Aragua informó sobre el inicio del proceso técnico de geolocalización en las principales zonas productoras de cacao criollo en la entidad, como parte de una estrategia nacional para proteger la valiosa genética del “fino de aroma” aragüeño.

La iniciativa se ejecuta en las comunidades costeras de Tuja, Cepe, Chuao y Choroní, donde un equipo multidisciplinario comenzó el registro exacto de las coordenadas geográficas de cada plantación mediante tecnología GPS (Global Positioning System, siglas en ingles)

El despliegue, articulado por el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt), reúne a especialistas de la Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ), la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Codecyt), el Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao (Cenidic) y el Polo Científico Tecnológico Venezolano. Su objetivo es crear un mapa de precisión que permita ordenar, resguardar y estudiar los cultivos que dan origen a uno de los cacaos más valorados del mundo.

La geolocalización constituye el primer paso para las acciones de la Red Científica del Cacao, orientadas a preservar la calidad genética del Cacao Criollo, reconocido por sus perfiles sensoriales únicos y su importancia económica para las comunidades productoras.

En este sentido, Fundacite Aragua hace de conocimiento público que esta fase inicial facilitará el rescate y la selección de material vegetal, mediante la recolección de muestras de plantas destacadas por su productividad y características de aroma.

Con este registro físico y técnico, las instituciones científicas avanzan hacia un sistema integral de resguardo que permitirá fortalecer la sostenibilidad agroindustrial, mantener la identidad cultural de las regiones cacaoteras y consolidar el prestigio internacional del cacao venezolano.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA