Avanzan labores de limpieza en canales de zona industrial de Santa Cruz

CIUDAD MCY.- En el marco del plan de mantenimiento de infraestructuras públicas, el equipo de trabajo encargado de los servicios municipales de Lamas continúa desplegado con éxito en la segunda transversal de la Zona Industrial Santa Cruz. Estas labores se centran específicamente en la limpieza integral y el saneamiento del canal de riego que atraviesa este importante sector productivo.

Para garantizar la eficiencia de la jornada, se ha dispuesto el uso de maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora que permite la remoción profunda de sedimentos, desechos sólidos y vegetación que obstruían el flujo normal del agua. Esta intervención es fundamental para prevenir posibles desbordamientos y asegurar que el sistema de drenaje funcione de manera óptima durante los periodos de mayor afluencia hídrica.

El despliegue técnico forma parte de un compromiso continuo por mantener las áreas industriales en condiciones adecuadas para el desarrollo económico local. La presencia constante del personal de cuadrillas asegura no solo la recuperación del espacio, sino también la mitigación de riesgos ambientales y de salud pública para los trabajadores y empresas que hacen vida en la zona.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA