Realizada jornada de evaluación urológica a trabajadores tribunalicios

Se abordó la salud de los funcionarios masculinos con el despistaje de cáncer de próstata por medio de exámenes físicos y de laboratorio

CIUDAD MCY.-Como parte de la celebración por el 26° aniversario del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y conmemoración del Mes Azul, el Circuito Judicial Penal del estado Aragua organizó una jornada de atención especial para todos los funcionarios masculinos de este ente.

Por segundo año consecutivo, la fuerza laboral recibió cuidados gratuitos en materia de salud, a través de servicios como despistaje de cáncer de próstata, exámenes de laboratorio (antígenos) y exámenes físicos a los caballeros mayores de 40 años.

El evento favoreció las condiciones físicas y anímicas del personal, demostrando las políticas sociales e institucionales del Poder Judicial.

Es valioso señalar que, esta actividad se concretó gracias al voluntariado del personal médico, enfermeras y laboratorio, entre los cuales se encuentra el doctor Carlos Palomino.

THAIMARA ORTIZ | CIUDAD MCY | FOTO Circuito JUDICIAL PENAL DE ARAGUA