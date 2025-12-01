Realizada jornada de llenado de gas doméstico en 12 sectores de Camatagua

La actividad se desarrolló en el marco del Plan de las 7 Transformaciones (7T) y en el Plan de la Aragüeñidad, política impulsada por el Gobierno Bolivariano para fortalecer la gestión pública, la atención social y el bienestar de las comunidades.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar el Buen Vivir de la población aragüeña, en cumplimiento con lo establecido en la Segunda Transformación del Plan de la Patria, se llevó a cabo una exitosa jornada de llenado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el municipio Camatagua.

La distribución de este servicio esencial fue posible gracias a una perfecta articulación institucional entre la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, la empresa estadal Aragua Gas, y la Alcaldía de la jurisdicción.

Durante la jornada, fueron abordados un total de 12 sectores del municipio, permitiendo a los ciudadanos adquirir el servicio de gas doméstico de manera rápida, sencilla y segura. Esta acción responde a la necesidad vital de contar con el GLP en los hogares.

Con acciones como esta, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso de fortalecer el sistema de distribución y garantizar el acceso oportuno al gas doméstico.

Estas políticas sociales orientan los esfuerzos hacia un modelo de desarrollo integral con justicia social, asegurando que los servicios básicos lleguen a todas las comunidades.

YORBER ALVARADO | FOTOS : CORTESÍA