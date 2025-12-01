Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Realizada jornada de llenado de gas doméstico en 12 sectores de Camatagua

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Dic 1, 2025

La actividad se desarrolló en el marco del Plan de las 7 Transformaciones (7T) y en el Plan de la Aragüeñidad, política impulsada por el Gobierno Bolivariano para fortalecer la gestión pública, la atención social y el bienestar de las comunidades.

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de garantizar el Buen Vivir de la población aragüeña, en cumplimiento con lo establecido en la Segunda Transformación del Plan de la Patria, se llevó a cabo una exitosa jornada de llenado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el municipio Camatagua.

La distribución de este servicio esencial fue posible gracias a una perfecta articulación institucional entre la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, la empresa estadal Aragua Gas, y la Alcaldía de la jurisdicción.

Durante la jornada, fueron abordados un total de 12 sectores del municipio, permitiendo a los ciudadanos adquirir el servicio de gas doméstico de manera rápida, sencilla y segura. Esta acción responde a la necesidad vital de contar con el GLP en los hogares.

Con acciones como esta, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso de fortalecer el sistema de distribución y garantizar el acceso oportuno al gas doméstico.

Estas políticas sociales orientan los esfuerzos hacia un modelo de desarrollo integral con justicia social, asegurando que los servicios básicos lleguen a todas las comunidades.

YORBER ALVARADO  |  FOTOS : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Aragua

Realizada jornada de llenado de gas doméstico en 12 sectores de Camatagua

1 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte
Eventos

Cantante aragüeño Edeler estrena nuevo tema musical

1 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Familia de leones blancos de Timbavati crece en el Zoológico Las Delicias de Maracay

1 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte
Aragua

Gobierno de Zamora optimiza red de aguas servidas en San Francisco de Asís

1 de diciembre de 2025 Beatriz Guilarte