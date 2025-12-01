Familia de leones blancos de Timbavati crece en el Zoológico Las Delicias de Maracay

El pasado 26 de noviembre la leona Camatagua dio a luz a una hembra que pesó 1.515 gramos y un macho de 1.465 gramos, estos fueron atendidos por los veterinarios del parque quienes garantizaron a la madre las mejores condiciones para que la felina tuviera un parto natural y sin complicaciones

CIUDAD MCY.- Desde las instalaciones del Zoológico de Las Delicias de Maracay, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, anunció con entusiasmo un hito para la fauna regional, el nacimiento de dos cachorros de leones blancos de Timbavati.

Durante esta visita, la Gobernadora estuvo acompañada por Félix Romero, Secretario General de Gobierno; Yuliana Ramos, titular de la Secretaria General para la Transformación Ecosocialista, Ciencia y Tecnología; Vanesa Rodríguez, presidenta del Zoológico Las Delicias, entre otras autoridades regionales.

En este recorrido, la mandataria regional dio a conocer que el pasado 26 de noviembre, en las instalaciones zoológico Las Delicias, la leona Camatagua dio a luz a una hembra que pesó 1.515 gramos y un macho de 1.465 gramos, estos fueron atendidos por los veterinarios del parque quienes garantizaron a la madre las mejores condiciones para que tuviera un parto natural y sin complicaciones.

Los dos recién nacidos presentan dinámicas de cuidado distintas. Uno de los cachorros está siendo amamantado de manera natural por su madre, mientras que el otro requiere de alimentación artificial por parte del equipo de veterinarios y cuidadores, garantizando su óptimo desarrollo.

Sánchez expresó que el nacimiento de los felinos, “es símbolo de vida y esperanza”, ya que con estos dos nuevos integrantes la familia de leones sigue creciendo, gracias al apareamiento de la hembra leona adulta Camatagua y el padre león adulto Sebastián.

En este mismo orden de ideas, la presidenta del Zoológico Las Delicias, Vanesa Rodríguez indicó que los cachorros estarán bajo supervisión antes de ser exhibidos al público.

“Vamos a esperar por lo menos un mes, que ellos estén más fuertes ya están completamente sanos, pero hay que darles su espacio. Ellos son como un bebé recién nacido, en este momento, apenas tienen cinco días, están en cuidados, a pesar de su salud, debemos seguir protegiéndolos y luego serán presentado a todo el público”.

Finalmente, Rodríguez mencionó que se están desarrollando otros planes de apeamiento en zoológico para agrandar la familia de varias especies que se encuentran en peligro de eximición.

“El equipo de profesionales de aquí del zoológico está trabajando en la reproducción de cunaguaro y el águila arpía dos especies muy importante que están en este momento en el recinto”.

ARAGÜEÑOS ELEGIRÁN EL NOMBRE

Para integrar a la ciudadanía en esta celebración, la mandataria regional anunció el lanzamiento de un concurso a través de las redes sociales oficiales.

“Se invita a toda la población de Aragua a participar activamente a través de Instagram, en el que ustedes podrán proponer y votar por los nombres que llevarán las nuevas crías de leones blancos de Timbavati”.

MEJORAS EN EL ZOOLÓGICO

Por otro lado, la Gobernadora mencionó que en los espacios del zoológico se están llevando a cabo trabajos de rehabilitación y mejoras con el objetivo de embellecer el espacio y brindar una mejor experiencia a los visitantes.

“Estas mejoras que estamos haciendo son parte de la nueva fase del zoológico para el año 2026, sin embargo, el zoológico seguirá abierto para recibir a nuestros visitantes a fin de que conozcan las 1,074 especies que tenemos, así como también, mantenemos nuestra ruta nocturna que se ha convertido en una de las favoritas de los aragüeños”, expreso la Gobernadora.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS : PRENSA GBA