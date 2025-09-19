Aragua Gas logró atender a 40 mil familias en una semana

**En el período semanal comprendido entre el 8 y el 13 de agosto, la empresa alcanzó un total de 336 comunidades a las cuales proveyó de gas doméstico**

CIUDAD MCY.-Con el firme compromiso de garantizar una distribución eficiente del servicio de gas doméstico en el estado Aragua, la empresa estatal Aragua Gas, S.A. logró beneficiar a 40.793 familias durante la semana comprendida entre el 8 y el 13 de agosto, alcanzando un total de 336 comunidades atendidas.

Este despliegue forma parte de la agenda de trabajo impulsada por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, gracias a los recursos aprobados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte del Plan de las 7 Transformaciones, orientado a fortalecer el bienestar del pueblo venezolano.

De acuerdo a la publicación de la empresa distribuidora de gas, este jueves18 de septiembre, se llevará a cabo una jornada de llenado “express” en Santa Rita, municipio Francisco Linares Alcántara, donde se prevé atender a más de mil familias.

Esta iniciativa busca optimizar el acceso al gas doméstico mediante operativos directos en las comunidades organizadas. El trabajo de Aragua Gas deja ver el compromiso que mantiene el ejecutivo regional con el pueblo aragüeño, que busca consolidar un sistema de distribución eficiente que prioriza la atención directa y la participación comunitaria.

Reina Betancourt | FOTO CORTESÍA