Recibidas unidades de transporte para la puesta en marcha de Metrobús Aragua

La entrega que supera los 60 autobuses marca el inicio del funcionamiento del sistema de transporte público más seguro, eficiente y cómodo gracias al Gobierno Bolivariano

CIUDAD MCY.- En un avance significativo para la movilidad urbana de los usuarios de transporte público de la entidad, el Gobierno Nacional y Regional oficializó la recepción de las unidades que integrarán la flota del sistema MetrobúsAragua.

‎

‎Este nuevo servicio operará inicialmente en la Gran Maracay, brindando una alternativa moderna, segura y eficiente de movilidad para el pueblo aragüeño.

‎

‎​La entrega de las unidades, realizada desde la sede de Tapa Tapa, estuvo encabezada por el ministro del Poder Popular para el Transporte, Aníbal Coronado, junto al viceministro Héctor Rojas; la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; y el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales, entre otras autoridades del sector.

‎​

‎​Esta dotación, que supera las 60 unidades, se ejecuta bajo la Segunda Transformación (2T), la cual se enfoca en la consolidación de Ciudades Humanas y la optimización de los Servicios Públicos.

‎

‎​El despliegue de este sistema es el resultado directo del esfuerzo del presidente constitucional, Nicolás Maduro, con el respaldo de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para garantizar que los ciudadanos cuenten con herramientas de movilidad que mejoren su calidad de vida y faciliten el traslado diario de manera digna.

‎

‎SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA EL TRANSPORTE

‎

‎En el marco del Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno regional continúa consolidando proyectos de infraestructura orientados a la transformación urbana y la prosperidad del estado.

‎

‎Bajo esta premisa, la gobernadora Joana Sánchez, en compañía de las autoridades de la cartera de Transporte, realizó una inspección técnica para evaluar los avances en la red de transporte del nuevo Terminal de Oriente, ubicado en el sector San Jacinto.

‎

‎Esta obra se perfila como un pilar fundamental dentro del objetivo de construir ciudades más humanas, modernas y ecológicas.

‎

‎Durante el recorrido, las autoridades pasaron revista a los avances de la infraestructura y definieron las rutas de trabajo que se ejecutarán en los próximos días para garantizar una operatividad óptima.

‎

Finalmente con la puesta en marcha del Metrobús Aragua y la modernización de los terminales terrestres, el Gobierno Bolivariano reitera su compromiso de seguir trabajando por un sistema de transporte público de alta calidad, asegurando el bienestar y el buen vivir de todas las familias del estado Aragua.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA