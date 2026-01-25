Gobierno Bolivariano activa planes estratégicos para combatir incendios forestales en Aragua ‎

Como parte del fortalecimiento operativo, las autoridades realizaron la entrega formal de herramientas y equipos especializados a cuerpos de prevención

CIUDAD MCY.- En las faldas del majestuoso Parque Nacional Henri Pittier, específicamente en el sector El Paseo del municipio Mario Briceño Iragorry, se llevó a cabo un encuentro de alto nivel encabezado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, con el fin de establecer rutas de acción de gran impacto para la prevención y mitigación de incendios forestales en la entidad.

‎​La jornada contó con la presencia del ministro Freddy Ñáñez; la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosinés Chávez; y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, junto a representantes de los diversos cuerpos de seguridad y resguardo ambiental.

‎​RESPUESTA INMEDIATA

‎​Durante una asamblea popular y técnica, bomberos forestales, guardaparques, bomberos universitarios y brigadas comunitarias analizaron los hechos ocurridos en el incendio registrado el pasado 23 de enero en el sector El Paseo.

‎Este espacio sirvió para que los protagonistas de primera línea analizaran las causas del incendio registrado, además presentaran propuestas y líneas de acción orientadas a la protección de la «Madre Tierra».

‎​Como parte del fortalecimiento operativo, las autoridades realizaron la entrega formal de herramientas y equipos especializados a los equipos multidisciplinarios, con la garantía de contar con los implementos necesarios para actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad que ponga en riesgo la biodiversidad del Parque.

‎​IMPULSO A LA SEXTA TRANSFORMACIÓN

‎​La agenda incluyó una visita de inspección a la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE). Allí, se supervisaron los viveros y el desarrollo de diversas especies destinadas a los planes de reforestación regional, fundamentales para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios.

‎​Este despliegue se enmarca en la Sexta Transformación del Plan de la Patria, la cual busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, las autoridades verificaron los avances en los sistemas de emergencia temprana.

‎​Finalmente, con estas acciones, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la preservación del pulmón vegetal más importante de Aragua, promoviendo un estado más ecológico, natural y próspero para las futuras generaciones.

‎HABLAN LOS PROTAGONISTAS

‎Los equipos verdes encargados de cuidar y velar la naturaleza se mostraron agradecidos con la visita de las diferentes autoridades, en ese sentido David Falsirolid, bombero forestal, subrayó el compromiso del gobierno Bolivariano con el cuidado del Parque Nacional Henri Pittier

‎»Hoy nuestro ministro para el Ecosocialismo hizo una visita en el sector 3, de El Limón, conocido como el cerro del paseo, verificando las áreas afectadas en días anteriores por un incendio de vegetación, el cual inició aproximadamente a las 7 de la noche. Y bueno, quien más que nuestro ciudadano ministro para hacer averiguaciones e investigaciones referentes a las causas que afectaron nuestro Parque Nacional a través de las llamas» expresó.

‎Por otro lado también agradeció por la dotación de herramientas recibidas.

‎»Aprovechando la oportunidad, trajo algunos equipamientos para el fortalecimiento del combate de incendios forestales en la zona, la dotación al cuerpo de bomberos forestales para seguir preservando las áreas naturales de nuestro parque nacional» puntualizó.

‎Falsiroli finalizó haciendo un llamado a la conciencia sobre provocación del fuego, especialmente debido al aumento de temperaturas en la temporada de verano, destacando los riesgos de inducir a incendios en el Parque Nacional.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA GBA