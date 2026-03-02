Recuperado pozo profundo en Camburito tras mantenimiento integral

La intervención incluyó mantenimiento integral a la bomba y al motor de un pozo de 150 metros de profundidad, así como la sustitución de tuberías con más de 40 años de deterioro, en articulación entre el Poder Popular y el alcalde de la jurisdicción, Víctor Bravo

CIUDAD MCY.- En respuesta a las prioridades planteadas por la comunidad a través de la Consulta Popular Nacional, fue rehabilitado el pozo de agua potable del sector “Camburito” específicamente de la comuna “Tierra de Mujeres y Hombres Libres”, como parte de las acciones orientadas a optimizar el suministro del vital líquido y mejorar la calidad de vida de las familias de la zona.

La intervención contempló trabajos de mantenimiento integral a la bomba y al motor de un pozo de 150 metros de profundidad, así como la sustitución de tramos de tubería que presentaban aproximadamente 40 años de deterioro, situación que incidía directamente en la eficiencia del sistema.

Esta obra fue ejecutada mediante el trabajo conjunto entre el Poder Popular organizado y la gestión municipal encabezada por el alcalde Víctor Bravo, consolidando un esfuerzo articulado que permitió atender de manera oportuna una necesidad priorizada por la comunidad.

En relación a esto, la máxima autoridad municipal destacó que estos trabajos se desarrollan gracias a los recursos aprobados y otorgados en la última Consulta Popular Nacional.

“Segundo pozo rehabilitado del año 2026, después de haber hecho el de Ezequiel Zamora, estamos hoy junto al Poder Popular, consecuencia de la consulta pública del año pasado y que desde la alcaldía del municipio de Linares Alcántara hemos invertido un recurso para consolidar este proyecto y de este modo bueno entregar este pozo que está atendiendo a la comunidad de Camburito A, Camburito B y parte del Charal para un total de 710 familias”, informó Bravo.

Al mismo tiempo, el burgomaestre comentó que la rehabilitación del pozo de Camburito se enmarca en las políticas públicas orientadas al fortalecimiento de los servicios esenciales, bajo el compromiso del presidente Nicolás Maduro, las directrices de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el acompañamiento de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en articulación con el Gobierno local.

Con esta acción, el Gobierno municipal realizó la invitación a la próxima Consulta Popular Nacional programada para el domingo 8 de marzo, reafirmando el compromiso institucional de continuar avanzando en la recuperación social y fortalecimiento del protagonismo comunal.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESÍA