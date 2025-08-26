Rehabilitarán casco central de Maracay

CIUDAD MCY.- Para impulsar el turismo, y brindar espacios públicos en óptimas condiciones a las familias aragüeñas, el Gobierno regional, encabezado por la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se encuentra trabajando con el fin de lograr la rehabilitación integral del casco central de Maracay.

La máxima autoridad del estado hizo un recorrido en las fuentes ubicadas en la avenida Bolívar de Maracay, frente a la Plaza Bolívar, para anunciar que ambos iconos aragüeños serán sometidos a trabajos de reparación, embellecimiento e iluminación, como parte de un importante proyecto que permita la recuperación integral de las infraestructuras más reconocidas de la Ciudad Jardín.

Sánchez expresó que este proyecto corresponde a lo establecido en la 2T de la Ley de las 7 Transformaciones del Plan de la Patria: “Ciudades Humanas, Infraestructuras y Servicios Públicos”, una Ley que ha creado el presidente Nicolás Maduro para posicionar a Venezuela como una potencia en el contexto latinoamericano y mundial.

Asimismo, aprovechó el espacio para informar que pronto estará brindado anuncios importantes con respecto a las obras del Hospital Central de Maracay, pues los primeros 100 días de la puesta en marcha del Plan de la Aragüeñidad están próximos a cumplirse.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY | FOTOS | CORTESÍA