Conformado Comité de Ecosocialismo Ciencia y Tecnología en Brisas del Lago

PorBeatriz Guilarte

Ago 26, 2025

CIUDAD MCY.- La Comuna Socialista «Brisas del Lago Agroindustrial Turística, Ecológica y Productiva», ubicada en el estado Aragua, dio un paso fundamental en su compromiso con el desarrollo sostenible al conformar el Comité de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología.

Con la iniciativa, la comuna busca impulsar los lineamientos de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela y como reafirmación de su papel protagónico en la construcción de un futuro ecosocialista, además de servir de ejemplo para otras comunidades en la promoción de un modelo de vida productivo y ecológicamente sostenible.

El Comité se encargará de coordinar los proyectos productivos, turísticos y ambientales, mediante la promoción del uso de tecnologías que protejan el ecosistema.

