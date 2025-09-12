Reinaugurada Sala de Rehabilitación Integral de Aguacatal

*** Esta sala ofrece servicios de logopeda, electroterapia, gimnasia, consulta de fisioterapia, consulta especializada de personas con discapacidad y atermia, totalmente equipada con todos los servicios de terapia ocupacional ***

CIUDAD MCY.-En un emotivo acto cargado de compromiso comunitario, fue reinaugurada este jueves la Sala de Rehabilitación Integral (SRI) Aguacatal, un espacio destinado a brindar atención especializada a más de 53 mil 700 habitantes de la parroquia José Casanova Godoy, municipio Girardot.

Este proyecto de salud, que fue aprobado por 39 comunidades adyacentes durante la Segunda Consulta Popular, ofrecerá servicios de logopedia, electroterapia, fisioterapia, atención a personas con discapacidad, diatermia, gimnasia terapéutica y terapia ocupacional, con una capacidad de atención estimada en 150 pacientes diarios.

El evento contó con la presencia de Yosmary Lombano, autoridad única de Salud en Aragua, acompañada de la presidenta de Fundación Misión Barrio Adentro, Melis Martínez; la directora de Asodiam, Ana Solórzano; y la concejala Lidia Jalil.

Un esfuerzo colectivo por la salud

La ceremonia inició con la bendición del sacerdote del sector, seguida por la entonación del Himno Nacional y la participación del círculo de abuelos “Nuevo Amanecer”.

En su intervención, la doctora Yosmary Lombano, autoridad única en materia de salud, destacó que esta obra responde a las solicitudes de las comunas “Madre de Libertadores”, “Campo de Luchadores” y “Bolívar y Chávez”.

Lombano agradeció al presidente Nicolás Maduro por el otorgamiento de recursos, así como a la ministra Magaly Gutiérrez, la gobernadora Joana Sánchez y al alcalde Rafael Morales, por su respaldo institucional.

Rehabilitación integral y atención especializada

El doctor Luis Sánchez, director del ASIC Coronel Manuel Atanasio Girardot, detalló que se realizó una rehabilitación completa del centro: pintura interna y externa, climatización, renovación de la sala de espera, gimnasio y áreas de logopedia.

“Contamos con personal médico venezolano y cubano, enfermeras, personal obrero y administrativo que hacen posible este servicio de calidad”, afirmó.

Por su parte, la coordinadora Katiusca Rodríguez subrayó que el centro está abierto a toda persona que requiera atención, sin importar su procedencia.

“La salud no tiene fronteras. Este logro es fruto del trabajo conjunto entre equipos cubanos y venezolanos”, expresó.

Rodríguez también destacó el enfoque comunitario del proyecto, con visitas casa por casa para atender a pacientes encamados y personas con discapacidad, en colaboración con la doctora Zuhaila, la licenciada Nayeli Bello y los acepedistas del estado Aragua.

Finalmente, se reconoció el papel fundamental de las comunas en la materialización del proyecto, especialmente la sala de autogobierno de “Madres Libertadores”, “Campos de Luchadores” y “Bolívar y Chávez”.

REINA BETANCOURT / FOTOS: CORTESÍA