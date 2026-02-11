Reinauguran la Casa de Abuelos «Madre María de San José»

En un esfuerzo articulado entre el Gobierno Nacional, regional y local, este espacio renace en el corazón de la Comuna Socialista Robinsoniana para ofrecer salud, esparcimiento y atención integral a los abuelos del estado Aragua.

CIUDAD MCY.- En un acto cargado de emotividad y compromiso social, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, junto a la ministra del Poder Popular para los Adultos y Adultas Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria, Magally Viña y el alcalde del municipio Girardot Rafael Morales, formalizaron la entrega de la Casa de Abuelos «Madre María de San José».

​ Esta estructura que se encuentra ubicada en la Comuna Socialista Robinsoniana, no es solo un edificio recuperado; es un testamento de la justicia social que busca dignificar a quienes lo han dado todo por la patria.

La obra, entregada en nombre del presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se erige como un pilar fundamental de la protección social en la entidad.

​UN REFUGIO INTEGRAL PARA EL BIENESTAR

​La transformación de la Casa de Abuelos fue total.

Los beneficiarios ahora cuentan con áreas diseñadas para nutrir tanto el cuerpo como el espíritu. Entre las bondades que ofrece el recinto destacan: Atención Médica Primaria constituido por un consultorio dotado para el seguimiento preventivo de la salud de los abuelos, un comedor amplio y equipado que garantiza una alimentación balanceada y un área de peluquería para el aseo y la autoestima de nuestros adultos mayores.

También dispondrá para los adultos mayores zonas de recreación diseñadas para el encuentro, la charla y el juego, vitales para el envejecimiento activo.

​RUMBO A LA CONSOLIDACIÓN DE LAS 7T RECUADRO

​Esta entrega no es un hecho aislado. Se enmarca estrictamente en la Cuarta Transformación (4T) de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones, la cual prioriza el ámbito social y la protección de los sectores más vulnerables.

​La Casa de Abuelos «Madre María de San José» vuelve a abrir sus puertas no solo como un centro de servicios, sino como un hogar donde la experiencia es venerada y el bienestar es una realidad palpable.

REINA BETANCOURT

FOTOS: GBA