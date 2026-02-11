Vigilancia permanente y control vial se garantizará en Urdaneta

El plan de Seguridad Ciudadana y Preventiva Carnavales 2026, consolida la unión popular, militar y policial como eje fundamental para la construcción de un municipio más seguro, organizado y en paz

CIUDAD MCY.- Siguiendo las políticas de protección ciudadana orientadas por el Gobierno Bolivariano, se llevó a cabo una reunión con los organismos de seguridad del municipio Rafael Guillermo Urdaneta para coordinar el Plan de Seguridad Ciudadana y Preventiva Carnavales 2026.

El encuentro encabezado por el alcalde de la jurisdicción, Julio Melo, tuvo como finalidad garantizar la tranquilidad, el orden y el resguardo integral de la población durante las festividades carnestolendas, mediante la planificación de un despliegue articulado de los cuerpos de seguridad, prevención y atención de emergencias en los distintos puntos de concentración del municipio.

Durante la jornada de trabajo, las autoridades evaluaron las estrategias operativas que permitirán fortalecer la vigilancia permanente, el control vial y la atención oportuna ante cualquier eventualidad, priorizando la prevención y la protección de propios y visitantes que disfrutarán de las actividades propias de la temporada.

Es importante mencionar que, estas acciones se desarrollan en cumplimiento de los lineamientos estratégicos del presidente Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, como parte de las políticas nacionales de seguridad y paz.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA