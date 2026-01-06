Más de 200 atletas asistieron a la Misa del Deporte en Las Tejerías

CIUDAD MCY.- Con un llamado a forjar campeones en la vida y en las canchas, mediante los valores de la disciplina, la fraternidad y la superación, más de doscientos atletas de diversas disciplinas del municipio Santos Michelena se dieron cita en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de Las Tejerías para participar en la solemne Misa del Deporte.

El acto eucarístico, concebido como un espacio de reflexión y bendición para la comunidad deportiva local, contó no solo con la masiva presencia de jóvenes promesas y atletas consagrados, sino también con la asistencia de parte del tren ejecutivo del Gobierno municipal, demostrando así el apoyo institucional al deporte como pilar fundamental para el desarrollo social y humano de la localidad.

El presbítero José David Ortega, párroco de la comunidad y oficiante de la homilía, centró su mensaje en la importancia de la fortaleza espiritual como complemento del entrenamiento físico. “Así como entrenan sus cuerpos para alcanzar la meta, alimenten su espíritu para ser atletas de la vida, resilientes, íntegros y capaces de levantarse ante cualquier caída”, exhortó ante los asistentes.

El Padre Ortega elevó oraciones especiales por el futuro de los atletas del municipio, para que encuentren oportunidades, guía y protección en su camino. Asimismo, pidió fervientemente por la unidad y la paz de todos los habitantes de Las Tejerías, subrayando que el deporte es una poderosa herramienta para tejer lazos de convivencia y sanación social.

Tras la misa, la Alcaldía de Las Tejerías, a través de la dirección de Deporte, hizo entrega de reconocimientos a más de 130 atletas, entrenadores y árbitros de la jurisdicción, por su destacada actuación en las diferentes disciplinas durante el año 2025. En este sentido, la directora de Deporte del municipio, Yelitza Millán, expresó: “Desde el Gobierno municipal ratificamos nuestro compromiso con la masificación del deporte, vamos a apoyar a cada atleta, a cada equipo, a cada entrenador… Las Tejerías también es Deporte”, dijo.

Vale resaltar que, durante la actividad, se hizo entrega de reconocimientos especiales a Ogleidis “La Niña” Suárez, Franyerson Rodríguez y Luisdeiker Graterol por su “excelente participación” en la Gala de Boxeo; mientras que Margarita Paredes y Mery Bolívar, recibieron sus respectivos reconocimientos por tener más de cinco décadas en la práctica de Bolas Criollas, y a Paulina Lalo por su clasificación a los Juegos Para nacionales 2026; mientras que Alexander Gamboa fue destacado como Atleta del Año, por su gran desempeño en el Mundial de Béisbol realizado en México. Asimismo, Abraham Mármol fue destacado como goleador del año, tras su participación en los Juegos Para nacionales y en la Super Copa Nacional 2025.

