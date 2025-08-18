Revenga contará con «Jueves Culturales» para celebrar el talento local

CIUDAD MCY.- La Casa de la Cultura Pedro Rafael Buznego de El Consejo, se convirtió en el epicentro de una nueva propuesta cultural que busca fortalecer la identidad artística del municipio José Rafael Revenga: los Jueves Culturales.

Esta iniciativa, impulsada por el gobierno municipal en articulación con el gobierno regional y nacional, tiene como objetivo brindar a la comunidad espacios para el disfrute del arte, la música y las expresiones creativas locales.

Con esta dinámica, Revenga abre sus puertas al talento emergente y consagrado del municipio, ofreciendo dos jueves al mes dedicados a presentaciones musicales, obras teatrales y diversas manifestaciones culturales.

Además, se realizarán castings abiertos para incorporar nuevos artistas a futuras actividades.

La respuesta de la comunidad ha sido entusiasta. Paula Méndez, vecina del municipio, comentó: “Estoy muy contenta con esta iniciativa. Espero que se mantenga todos los jueves porque lo disfruto muchísimo. Soy fan de la música venezolana y me encanta que se promueva nuestra cultura”.

Carmen Natera también celebró la propuesta: “Me parece excelente que se esté rescatando la cultura en Revenga. Esta actividad es muy positiva para todos”.

Con los Jueves Culturales, se reafirma el compromiso con el desarrollo artístico y cultural de Revenga por parte del gobierno nacional, regional y municipal, apostando por dinámicas sostenibles que fortalezcan las habilidades y destrezas de sus ciudadanos.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA / FOTOS CORTESÍA