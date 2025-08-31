Revenga se movilizó en defensa de la patria durante jornada de alistamiento

**Esta actividad formo parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz “Simón Bolívar”, orientada a fortalecer la unión cívico-militar y garantizar la defensa integral del país**

CIUDAD MCY.-El municipio José Rafael Revenga vivió una jornada de profundo compromiso patriótico, marcada por la participación activa de diversos sectores sociales en defensa de la soberanía nacional.

Desde tempranas horas, trabajadores, amas de casa, jóvenes, maestros, deportistas, cultores y milicianos se congregaron en la sede del Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI) para luego movilizarse hacia la Casa de la Cultura Poeta Pedro R. Buznego, en El Consejo, donde se dio continuidad al proceso de alistamiento en la Milicia Bolivariana.

Esta actividad forma parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz “Simón Bolívar”, orientada a fortalecer la unión cívico-militar y garantizar la defensa integral del país.

La jornada contó con la presencia del Sargento Supervisor Ronald Montilla Abreu, Comandante del Área de Defensa Integral (ADI) Batalla de El Consejo, quien hizo un llamado a todos los revengueños y revengueñas a sumarse al alistamiento como muestra de compromiso con la paz y la soberanía.

Los asistentes manifestaron su respaldo al presidente Nicolás Maduro y su firme voluntad de integrarse a la Milicia Bolivariana, reiterando su rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera.

El alcalde Daniel Perdomo también se pronunció, reafirmando el compromiso del gobierno local con la causa nacional: “Los patriotas salimos adelante. Nuestro presidente Nicolás Maduro está desplegado en los distintos cuarteles.

No podemos tener miedo, pero tampoco desestimar. Hoy más que nunca está muy fuerte la fusión popular, militar y policial. Continuaremos trabajando unidos por nuestra patria”.

JUVENTUD ALZA SU VOZ

Marianett Guzmán, joven del municipio, expresó: “Los jóvenes de Revenga dicen no al capitalismo y al fascismo. La juventud combatiente está junto al Presidente Nicolás Maduro, haciendo un llamado enfático a defender la patria”.

Por su parte, Alejandro Ugüeto, residente del municipio, reafirmó: “Nos resteamos por el Presidente Nicolás Maduro. Hoy más que nunca nos alistamos por la soberanía, por la patria y por nuestra independencia. Somos leales a la revolución bolivariana, a nuestro presidente y a nuestro país”.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA | FOTOS || PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA