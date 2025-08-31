Clase obrera de Aragua se alistó en defensa de la Patria

*** La clase obrera aragüeña reafirmó su compromiso con la defensa activa de la nación, al incorporarse con determinación a la Milicia Bolivariana**

CIUDAD MCY.-En el marco del Plan Nacional de Soberanía y Paz Simón Bolívar, la clase trabajadora del estado Aragua reafirmó su compromiso con la defensa activa de la nación, al incorporarse con determinación a la Milicia Bolivariana.

Este fin de semana, desde la Empresa Insecticidas Internacionales C.A (Inica) y Agrollanos en Cagua, se vivió una jornada cargada de conciencia patriótica, organización y unidad, donde las trabajadores y trabajadoras se alistaron en la Milicia Bolivariana, sumando la fuerza productiva a la fuerza territorial, en una acción que fortalece la paz, la soberanía y la estabilidad nacional.

El alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy, acompañó el proceso de registro junto a diputados, diputadas, legisladores y concejales.

El burgomaestre destacó “La clase trabajadora se suma con orgullo a esta jornada de alistamiento, atendiendo el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestra gobernadora Joana Sánchez.

Por su parte la dirigente sindical Eglé Sánchez destacó » desde INICA decimos con fuerza #YoMeAlistoAlTricolor”.

Mientras que el Legislador Aragüeño Neptaly Parra y presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Neptali Parra enfatizó » Esta movilización representa una respuesta clara y contundente al llamado de unidad nacional, en Aragua, la clase obrera no titubea: Se alista, se moviliza y defiende la Patria. » puntualizó el Legislador.

Finalmente estás jornada, seguirán dejando en claro, que la clase obrera aragüeña, sigue trabajando en pro al fortalecimiento de la economía nacional y también defendiendo a la patria de las pretensiones de invasión del imperio norteamericano.

RAFAEL VELASQUEZ | FOTOS | CORTESÍA